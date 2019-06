La HAS lance la campagne de recrutement des nouveaux experts-visiteurs V2020

Les experts-visiteurs sont des collaborateurs occasionnels qui agissent au nom de la HAS et réalisent les visites de certification de l’ensemble des établissements de santé du territoire.



L'expert-visiteur est un professionnel de santé : médecin, pharmacien, directeur, soignant et autres cadres hospitaliers, expérimenté en établissement de santé.



Par anticipation de la nouvelle version de la certification V2020, la HAS recrute 350 nouveaux médecins et soignants experts-visiteurs.



Devenir expert-visiteur, c’est :



- S’impliquer dans l’amélioration de la qualité des soins

- Intégrer un réseau de plus de 700 collaborateurs

- Travailler en équipe avec les soignants, les directions et les autres experts-visiteurs

- Enrichir ses compétences et partager son expérience



Son rôle est de réaliser les visites de certification en équipe de 2 à 7 experts-visiteurs de catégories professionnelles différentes et complémentaires, dont un coordonnateur. Les visites s’effectuent en suivant la procédure définie par la HAS. Elles concernent les établissements de santé publics et privés en France métropolitaine et Dom-Tom.



Pour la version V2020, la HAS a souhaité une certification médicalisée et plus proche du terrain. Pour répondre à cet enjeu, elle a ainsi multiplié la méthode du patient-traceur par 5 et créé un nouveau profil d’expert, l’expert-visiteur médecin centré patient-traceur.





