La HAS lance QualiScope, le service en ligne d'information sur le niveau de qualité des hôpitaux et cliniques

Des outils de cartographie, de comparaison et de datavisualisation rendent les informations accessibles et compréhensibles par tous les non spécialistes des démarches de qualité : citoyens, patients, médecins, personnel hospitalier, journalistes, élus…



Cliquer, chercher, trouver, comparer : un moteur de recherche et un panorama interactif permettent d'accéder aux données de plus de 3 700 sites hospitaliers (un établissement hospitalier peut comporter plusieurs sites géographiques) en effectuant une recherche par nom d'établissement, zone géographique, activité, résultat de certification, résultat d'indicateur, etc. En un clic, on peut ajouter jusqu'à quatre établissements au comparateur de QualiScope.