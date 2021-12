La France revient dans le top 3 européen sur la recherche clinique

Avec une participation à 319 essais cliniques, soit 11 % des essais mondiaux promus par les entreprises du médicament, la France retrouve son 3ème rang européen qu’elle avait perdu en 2015. L’Allemagne et le Royaume-Uni reculent d’un rang au profit respectivement de l’Espagne et de la France. La France conserve le 2ème rang pour l’oncologie (15 % de participation aux essais mondiaux) et le 4ème rang pour les phases précoces (5 % de participation). La France se positionne au 4ème rang européen pour les essais cliniques sur le COVID qui concernaient à la fois des traitements préventifs ou thérapeutiques.