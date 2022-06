La Fondation Mines-Télécom et l’Institut Mines-Télécom publient leur Cahier de veille 2022 : « Santé : une transformation technologique au service de la société »

Depuis de nombreuses années, les équipes de recherche de l’ Institut Mines-Télécom explorent de nouvelles approches de la santé, rendues possibles avec les avancées du numérique (data, IA, robotisation, jumeau numérique, …). Les contributeurs et contributrices au Cahier de veille proposent un paradigme prédictif, préventif, collectif et instrumenté qui permet de concevoir la santé de toutes et tous comme un « bien collectif ». Le résultat brosse un portrait de plusieurs enjeux posés au secteur de la santé, à la fois en tant que somme de problématiques propres à chaque acteur, et comme ensemble systémique. Plus qu’un état des lieux de la recherche technologique en santé, cet ouvrage formule au final une question ouverte qui doit mobiliser patients, hôpitaux, médecine de ville, industriels et régulateurs : à quoi ressemblera demain le secteur de la santé au bénéfice de toutes et tous ?Le sujet de la santé est abordé dans sa globalité en s’intéressant au patientes et aux patients, aux infrastructures de soins et aux modèles socio-économiques.