La FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA unissent leurs forces pour déployer l’Initiative Populationnelle en Auvergne-Rhône-Alpes



« INPOP nous donne l’opportunité de faire évoluer nos pratiques en partant non plus des organisations existantes, mais des besoins de santé des habitants. Ville et hôpital font aujourd'hui le choix d'une gouvernance partagée, fondée sur la coopération et la conviction que l'amélioration de la santé de la population est une responsabilité collective. » Dr Sylvie Filley-Bernard, présidente de l’URPS Médecins Libéraux Auvergne- Rhône-Alpes.

La démarche s’accompagne de la mise en place d’un consortium régional ayant vocation à accompagner les territoires qui souhaitent s’engager dans cette démarche. Sont ainsi partenaires les quatre CHU de la région (Hospices Civils de Lyon – CHU de Lyon, CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Saint-Étienne et CHU Grenoble Alpes), les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, France Assos Santé AuRA, les URPS Infirmiers et Pharmaciens AuRA, l’INTERURPS AuRA et l’ESS Néphrologie. La FHP AuRA et la FEHAP AuRA sont également associées à cette dynamique.Le consortium régional apportera aux territoires volontaires un cadre méthodologique, des outils et des possibilités de partage d’expérience, afin de faciliter la mise en œuvre de projets concrets.Avec ce partenariat, la FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA encouragent une dynamique ouverte, associant les différentes composantes du système de santé. La mobilisation consistera désormais à accompagner les territoires volontaires et à faire émerger les premiers projets régionaux portés collectivement.« Les réponses aux défis de santé doivent être construites au plus près des territoires, avec ceux qui connaissent leur population et l’accompagnent au quotidien. Nous devons changer le modèle, la coopération ville-hôpital, ce n’est plus une option. La région Auvergne- Rhône-Alpes peut devenir un territoire pionnier de cette transformation. »