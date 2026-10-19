La FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA unissent leurs forces pour déployer l’Initiative Populationnelle en Auvergne-Rhône-Alpes

Le lancement a réuni des représentants des établissements de santé, des professionnels libéraux, du secteur médico-social et des usagers. Il marque le début d’une démarche appelée à s’inscrire dans la durée et à associer largement les acteurs régionaux.
Partir des réalités vécues par les habitants
Vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, difficultés d’accès aux soins, tensions sur les professionnels, complexité croissante des parcours : les territoires doivent répondre à des problématiques qui ne peuvent plus être abordées séparément. INPOP – aussi connue sous le nom de responsabilité populationnelle RESPOP -, propose de changer le point de départ : plutôt que de raisonner uniquement à partir des organisations existantes, la démarche consiste à identifier les besoins de santé d’un territoire puis à réunir les acteurs en capacité d’y apporter des réponses complémentaires. L’enjeu est de faire émerger des actions concrètes, adaptées aux réalités locales et évaluables dans le temps.
Une coopération renforcée entre médecine de ville et hôpital
Avec cette convention, la FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA affirment leur volonté de rapprocher les professionnels de ville, les établissements de santé, le secteur médico-social, les représentants des usagers et les partenaires institutionnels. Pour accompagner les territoires volontaires, la FHF AuRA apportera son expertise méthodologique et l’expérience déjà acquise dans plusieurs territoires pilotes en matière de responsabilité populationnelle. L’URPS Médecins Libéraux AuRA mobilisera les médecins libéraux et leur connaissance experte des besoins des patients, s’associant pleinement aux évolutions de l’organisation des soins.
L’accompagnement d’un consortium régional pour faire émerger des projets concrets
La démarche s’accompagne de la mise en place d’un consortium régional ayant vocation à accompagner les territoires qui souhaitent s’engager dans cette démarche. Sont ainsi partenaires les quatre CHU de la région (Hospices Civils de Lyon – CHU de Lyon, CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Saint-Étienne et CHU Grenoble Alpes), les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, France Assos Santé AuRA, les URPS Infirmiers et Pharmaciens AuRA, l’INTERURPS AuRA et l’ESS Néphrologie. La FHP AuRA et la FEHAP AuRA sont également associées à cette dynamique.
Le consortium régional apportera aux territoires volontaires un cadre méthodologique, des outils et des possibilités de partage d’expérience, afin de faciliter la mise en œuvre de projets concrets.
Avec ce partenariat, la FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA encouragent une dynamique ouverte, associant les différentes composantes du système de santé. La mobilisation consistera désormais à accompagner les territoires volontaires et à faire émerger les premiers projets régionaux portés collectivement.
« Les réponses aux défis de santé doivent être construites au plus près des territoires, avec ceux qui connaissent leur population et l’accompagnent au quotidien. Nous devons changer le modèle, la coopération ville-hôpital, ce n’est plus une option. La région Auvergne- Rhône-Alpes peut devenir un territoire pionnier de cette transformation. » Dr Yannick Neuder, président de la FHF Auvergne- Rhône-Alpes
« INPOP nous donne l’opportunité de faire évoluer nos pratiques en partant non plus des organisations existantes, mais des besoins de santé des habitants. Ville et hôpital font aujourd'hui le choix d'une gouvernance partagée, fondée sur la coopération et la conviction que l'amélioration de la santé de la population est une responsabilité collective. » Dr Sylvie Filley-Bernard, présidente de l’URPS Médecins Libéraux Auvergne- Rhône-Alpes.
Le consortium régional apportera aux territoires volontaires un cadre méthodologique, des outils et des possibilités de partage d’expérience, afin de faciliter la mise en œuvre de projets concrets.
Avec ce partenariat, la FHF AuRA et l’URPS Médecins Libéraux AuRA encouragent une dynamique ouverte, associant les différentes composantes du système de santé. La mobilisation consistera désormais à accompagner les territoires volontaires et à faire émerger les premiers projets régionaux portés collectivement.
« Les réponses aux défis de santé doivent être construites au plus près des territoires, avec ceux qui connaissent leur population et l’accompagnent au quotidien. Nous devons changer le modèle, la coopération ville-hôpital, ce n’est plus une option. La région Auvergne- Rhône-Alpes peut devenir un territoire pionnier de cette transformation. » Dr Yannick Neuder, président de la FHF Auvergne- Rhône-Alpes
« INPOP nous donne l’opportunité de faire évoluer nos pratiques en partant non plus des organisations existantes, mais des besoins de santé des habitants. Ville et hôpital font aujourd'hui le choix d'une gouvernance partagée, fondée sur la coopération et la conviction que l'amélioration de la santé de la population est une responsabilité collective. » Dr Sylvie Filley-Bernard, présidente de l’URPS Médecins Libéraux Auvergne- Rhône-Alpes.