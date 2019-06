La Clinique Belledonne intègre le Groupe C2S

La Clinique Belledonne propose une offre médicale globale et diversifiée aux patients sur un site unique. Elle compte sept pôles d ’ activité : Cardiologie, Chirurgie ambulatoire, Chirurgie robot assistée, Laboratoire, Oncologie, Périnatalité, Radiologie et Réanimation. Au palmarès Le Point 2018, elle occupe la 25 e place des cliniques privées (sur mille environ), numéro 1 en Isère.

En particulier :

- Son pôle de cardiologie dispose de tous les équipements nécessaires à prendre en charge les urgences cardiologiques 24h/24h sur un même site.

- Spécialisée dans le traitement chirurgical des cancers, la clinique se classe dans le TOP 15 des établissements de pointe dans le traitement des cancers au palmarès Le Point 2018.

- Sa maternité, qui effectue 2000 accouchements par an, a obtenu le label IHAB en 2015. Ce label, mise en place à l’ initiative de l ’ OMS et de l ’ UNICEF, garantit une qualité d'accueil du nouveau-né et de ses parents dans les maternités et les services de néonatologie.