L’innovation se décline au pluriel chez Paredes

Les équipes de PAREDES sont la vraie force vive de l’entreprise et représentent sa valeur et sa ressource la plus essentielle.



Désireux de positionner les collaborateurs au cœur de la stratégie #DEFI2022, et d’insuffler de nouvelles pratiques managériales innovantes, François Thuilleur a abordé ce remaniement sur la stratégie dans un esprit de co-construction. Son ambition est de privilégier et valoriser le sens des responsabilités de chacun, le travail en équipe et par-dessus tout l’écoute. Dans ce cadre, plus de 30 collaborateurs de tous niveaux hiérarchiques et issus des différentes régions et métiers du Groupe ont participé au sein de 4 équipes transverses à la définition du plan stratégique 2019-2022, à la fois pragmatique et innovant.



Parmi les idées proposées par les collaborateurs et retenues par la Direction, la création d’un centre de formation d’ici septembre 2019 visant à renforcer l’expertise sectorielle des collaborateurs du Groupe. La ‘PAREDES Université’ a pour ambition de former le plus grand nombre de collaborateurs aux spécificités métiers des segments prioritaires. Cet enseignement reflète également la volonté de PAREDES d’accompagner ses équipes dans une compréhension plus poussée des problématiques métiers de ses clients. À terme, ce centre de formation sera aussi utilisé pour former les clients de PAREDES sur l’hygiène.



Pour impliquer toujours plus ses équipes, PAREDES a mis en place un système de rémunération tourné vers la performance. La règle des trois tiers permet d’assurer une redistribution des bénéfices aux différentes parties prenantes : entreprise, actionnaires et collaborateurs. Elle sera mise en place dans l’entreprise dès l’exercice 2020, où un tiers des bénéfices sera redistribué aux collaborateurs du Groupe.