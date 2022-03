L’hôpital et l’EHPAD Arthur Gardiner Fondation Partage et Vie de Dinard (35) recrutent

La Résidence Arthur Gardiner pour personnes âgées propose des places d’hébergement permanent (109) et d’accueil de jour (6 places). Elle dispose d’une unité protégée Alzheimer et d’un pôle d’activités et de soins adaptés. Elle met en œuvre des thérapies non médicamenteuses et déploie la Méthode Montessori.



Elle recherche :

Un poste d’Aide-soignant (h/f) en CDI à temps plein ou à temps partiel.



Missions :

L'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Son rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L'aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.