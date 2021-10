L’hôpital Henry Gabrielle signe la charte Romain Jacob et inaugure le 1er exosquelette lyonnais

HAL n’est pas une béquille géante. Contrairement à beaucoup d’exosquelettes, il combine un contrôle volontaire et autonome pour aider au processus de réadaptation, dans le but de permettre au patient de marcher sans utiliser ce dispositif. Lorsque le patient utilise cette technologie, c’est son cerveau qui contrôle le robot et non un ordinateur.Quand un individu essaie de réaliser une action, marcher par exemple, son cerveau envoie des signaux électriques aux muscles concernés, détectables à la surface de la peau. Grâce à des capteurs installés sur la peau du patient, les signaux vont être transmis au processeur qui va déterminer immédiatement la puissance que le patient va générer et qui va calculer la puissance d'assistance adéquate à apporter, pour déclencher le déplacement de l’exosquelette. L'ensemble de ce processus est réalisé avant que les muscles de l'utilisateur n'entrent effectivement en mouvement.« S’il est plus complexe à utiliser que d’autres exosquelettes, nous avions à cœur de sélectionner un modèle qui évolue en même temps que le patient, appuie Eric Nouveau, cadre supérieur de santé rééducateur. Avec HAL, nous avons la possibilité de régler assez finement l’aide robotisée apportée au patient et de la faire évoluer tout au long de son programme de rééducation. Notre objectif, ce n’est pas de se substituer à la marche mais au contraire, d’accompagner notre patient vers une plus grande autonomie ». La précocité de la reprise de la marche, couplée à la répétition des exercices, permet une récupération plus rapide mais aussi une meilleure qualité de la marche. Cela est rendu possible par l’action sur la neuro-plasticité cérébrale.Huit kinésithérapeutes de l’hôpital ont reçu une formation de deux jours pour apprendre à utiliser le système robotisé HAL. L’exosquelette constitue dorénavant un outil de rééducation parmi d’autres, dont il est complémentaire.