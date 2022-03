L'exposition itinérante "Entre nos mains" s’affiche au Centre Hospitalier de Saintonge

L’exposition "Entre nos mains" dévoile et met à l’honneur une sélection de 24 photographies en noir et blanc, réalisées par deux infirmières photographes du CHU de Nice, Emeline Péru et Pauline Lautard.



L’exposition met à l’honneur tous ceux qui œuvrent à prendre soin des autres au sein des établissements de santé français et met au jour l’immense travail des personnels hospitaliers, soignants et non soignants, partout en France. Elle présente le regard de deux soignantes passionnées de photographie sur d’autres soignants.



De la naissance à la mort, dans l’urgence ou pour accompagner le retour à l’autonomie, le monde hospitalier est chargé d’émotions et d’humanité. Chaque jour, les professionnels de santé font face à la souffrance et au désarroi mais ils sont aussi les témoins de l’espoir retrouvé et de moments uniques de joie partagée.



Avec cette exposition qui a vocation à être itinérante et à s’offrir aux yeux du public des lieux de soins en France, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers rend hommage à tous ces professionnels qui exercent parfois dans l’ombre et qui font de l’altruisme, du don de soi et de l’empathie, les règles implicites de leur quotidien.



A noter : Les photos ayant été prises avant l’épidémie de Covid, toutes les personnes ne sont pas systématiquement masquées.