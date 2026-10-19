L’excellence des soins au prisme de l’international

Souvent cité comme une référence en matière d’organisation des soins, le Danemark n’a pas construit son modèle en quelques années. Depuis le début des années 2000, le pays mène une transformation en profondeur de son système de santé, fondée sur une répartition plus claire des responsabilités entre les différents niveaux de prise en charge, une forte numérisation et une vision de long terme. Cette stratégie s’est notamment traduite par une concentration des activités les plus complexes dans de grands hôpitaux hautement spécialisés, tandis que les communes ont vu leurs missions renforcées en matière de prévention, de réadaptation et d’accompagnement après l’hospitalisation*.



Cette organisation s’appuie sur une continuité des soins particulièrement développée. Après une hospitalisation, la responsabilité de l’établissement se poursuit pendant 72 heures afin de garantir une transition fluide avec les professionnels de proximité. « La sortie du patient est considérée comme une phase critique du parcours de soins. L’hôpital reste responsable jusqu’à ce que la prise en charge soit effectivement assurée par la commune ou le médecin traitant », précise Sophie Labrosse, attachée Santé à l’ambassade du Danemark en France. Cette coordination est largement facilitée par la numérisation du système de santé. Dossier médical partagé, accès des patients à leurs résultats, échanges sécurisés entre professionnels : les outils numériques favorisent le partage de l’information et contribuent à renforcer la continuité des parcours. Le Danemark poursuit d’ailleurs cette évolution. Une réforme engagée en 2024 prévoit la création de 17 conseils de santé, chargés de renforcer encore la coopération entre les hôpitaux, les communes et la médecine de ville, afin de mieux adapter l’organisation des soins aux besoins de chaque territoire.