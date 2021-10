L’édition 2021 des « Trophées de la Healthtech » de France Biotech a dévoilé son palmarès

Lauréat Trophée de la Jeune Entreprise Healthtech

Le Trophée de la jeune entreprise HealthTech revient à Arkhn (Ile-de-France) et a été remis par Julien Le Guyader, Associé au cabinet Dentons Paris et Eric Cohen, CER et fondateur d’Agile Capital Market.Arkhn développe et déploie une architecture data dans les établissements de santé. Les données provenant des logiciels du système d’information hospitaliers sont structurées et standardisées au format FHIR. Les données sont centralisées, accessibles pour la recherche, et interopérables via l’API FHIR, ce qui est bénéfique pour l’ensemble de l’écosystème.Autres entreprises nominées : EpiLAB, Findimmune, Pelican Health.Le Trophée E-santé a été décerné à Aqemia et remis à son Président et co- fondateur, Maximilien Levesque, par Antoine Tesnière, Directeur de PariSanté Campus et Stéphane Tholander, Coordinateur de la Commission E-santé de France Biotech et Président de Cibiltech.Aqemia a développé́ en seulement 18 mois un portfolio de programmes de drug discovery grâce à une plateforme unique de design de molécules thérapeutiques. Cette plateforme Aqemia repose sur de l’intelligence artificielle et de la physique quantique théorique issue de 10 ans de recherche à ENS Ulm - PSL et CNRS.Autres entreprises nominées : Arkhn, ResilEyes, Tribvn Healthcare.Le Trophée Diagnostic médical a été décerné à OncoDiag (Normandie) et remis à son Président directeur général, Claude Hennion, par Émilie Royère, Directrice Générale d’Eurobiomed, représentante du Réseau des pôles de Compétitivité en Santé et Claire Verschelde, Co-Fondatrice d’ICOSA.OncoDiag développe de nouveaux tests non invasifs de dépistage, de diagnostic et de suivi de cancers (vessie, prostate et cancer colorectal). Leur premier test, Urodiag (suivi du cancer de la vessie) est en cours de commercialisation en France. Les deux autres tests seront disponibles en 2022 (Prostadiag) et 2023 (Colodiag).Autres entreprises nominées : Diagante, Oncomedics, Molsid.Le Trophée Biotech a été décerné à Alderaan Biotechnology (Ile-de-France) et remis à son Président, Arnaud Foussat, par Marc Le Bozec, Responsable Private Equity du fonds Arbevel et Gérard Friedlander, Délégué Général de la Fondation de l’Université de Paris.Alderaan Biotechnology développe des anticorps thérapeutiques pour le traitement du cancer. Le programme le plus avancé concerne un anticorps dirigé contre la molécule CD25, marqueur des lymphocytes T régulateurs (Tregs). Cet anticorps permet d’éliminer spécifiquement les Tregs dans les tumeurs afin d’inhiber les signaux immunosuppresseurs générés par ces cellules et d’augmenter les réponses immunitaires anti-tumorales.Autres entreprises nominées : EG 427, Exeliom Biosciences, LinKinVax.Le Trophée Medtech a été décerné à CorWave (Ile-de-France) et remis à son Président directeur général, Louis de Lillers, par Guirec Le Lous, Président de Medtech in France et Président d’Urgo Médical et Bernard Kirsch, Président d’Angels Santé.Soutenue par des investisseurs de premier plan dont le fonds EIC Fund de la Commission européenne, CorWave est une medtech engagée dans la lutte contre l’insuffisance cardiaque. Pour sauver les patients insuffisants cardiaques et leur offrir une vie pleinement active, CorWave développe des pompes cardiaques fondées sur une technologie biomimétique de rupture.Autres entreprises nominées : Healshape, Hemerion Therapeutics, Robeauté.Le Trophée de l’Entreprenariat Healthtech au féminin a été décerné à Sophie Brac de la Perrière, co fondatrice et Présidente directrice générale d’Healshape (Rhône-Alpes) et remis par Corinne Blachier Poisson, Directrice Générale d’AMGEN France et Florence Lustman, Présidente de la Fédération Française de l’Assurance.Healshape développe une bioprothèse personnalisée, naturelle, régénérative et résorbable pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Son objectif : que les femmes retrouvent leur sein de façon naturelle avec leurs propres tissus en quelques mois grâce à une chirurgie simple.Autres entreprises nominées : AtmosR, HERA-MI, Molsid.Le Trophée Coup de Cœur a été décerné à Robeauté et remis à ses deux dirigeants, Bertrand Duplat (CEO) et Joana Cartocci (COO), par Frédéric Collet, Président du LEEM et Philippe Lamoureux, Directeur Général du LEEM.Quatre entreprises candidates ont été présélectionnées par le Jury pour ce prix Coup de cœur. Il s’agit de Exeliom Biosciences, Oncomedics, ResilEyes, Robeauté. A l’issue d’une session de pitchs organisée pendant la cérémonie, la société Robeauté a remporté, par le vote du public présent, le Trophée Coup de Cœur.Robeauté développe un microrobot submillimétrique pour atteindre des zones difficiles d’accès du corps, et plus précisément le cerveau, afin d’y déposer une thérapie adaptée ou d’y effectuer une tache telle qu’une microbiopsie ou une prise de mesure. 1 million de personnes sont atteintes de maladies du cerveau et les solutions locales ouvrent la voie à des thérapies innovantes et prometteuses.Pour plus d’information sur les Trophées de la HealthTech : http://www.france- biotech.fr/trophees-de-la-healthtech-2021/