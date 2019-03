L’UGAP, seule centrale d’achat labellisée « Relations Fournisseurs et Achats Responsables »

Le Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR) vise à distinguer les entreprises françaises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Il est le premier label remis par les pouvoirs publics et attribué pour une période de trois ans.



L’UGAP a reçu consécutivement en 2013 et 2016 le label Relations Fournisseur Responsables et poursuit ainsi sa démarche vertueuse en s’engageant dans une labellisation plus exigeante. Des nouveautés : le label RFAR intègre la norme ISO 20 400, nécessite une stratégie et une gouvernance affirmée, et les achats internes sont intégrés dans le périmètre de labellisation.



« Cette labellisation est une magnifique reconnaissance pour les acheteurs de l’UGAP, leur professionnalisme, et leur souci d’acheter de façon responsable. Mais c’est aussi un engagement et une vraie responsabilité : celle de continuer à porter très haut nos propres exigences en matière de qualité de la relation fournisseur, de maturité du processus achat, de prévention des risques et de la corruption, mais également d’intégration de nos engagements environnementaux et sociaux, de soutien aux PME et à l’innovation, tout cela en préservant la performance économique de nos offres » explique Lionel Ferraris, directeur adjoint en charge des politiques publiques et de l’innovation de l’UGAP.



Les 5 domaines d’évaluation pour obtenir le label sont :



- Engagement et gouvernance de l’organisation dans une démarche d’achats responsables

- Conditions de la qualité des relations fournisseurs et sous-traitants

- Respect des intérêts des fournisseurs et des sous-traitants

- Intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achats

- Impacts des achats sur la compétitivité économique de l’écosystème