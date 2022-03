L’Institut Imagine lance «Escape Gènes», le premier Escape Game pédagogique sur la génétique

L’Institut Imagine s’est fixé des missions sociétales ambitieuses, dont celles de diffuser des connaissances sur les maladies génétiques rares, de partager au plus grand nombre les enjeux, les méthodes et les résultats de la recherche, tout en suscitant des vocations de médecins et de chercheurs, notamment auprès des jeunes. En 2020, l’Institut a ainsi recruté une chargée d’animation des programmes Education et Société, et a initié en 2021, un programme de bourses de diffusion scientifique à destination de doctorants. Les boursiers ont pour mission de valoriser les métiers de la recherche médicale, faire connaitre les maladies génétiques et partager les enjeux et avancées de la recherche scientifique, en organisant des visites, ateliers, ou rencontres avec le public et en déployant des outils et contenus de vulgarisation scientifique.



« Le contexte sanitaire actuel a encore plus fortement montré qu’il est primordial d’expliquer la science et ses méthodologies, de montrer ce que nous faisons, ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas encore. L’Institut Imagine a à cœur de partager les connaissances, les avancées et les espoirs que portent les recherches de ses équipes avec le grand public, et particulièrement le jeune public. C’est dans cette ambition d’ouverture que nous souhaitons développer des modèles pédagogiques innovants tels que cet Escape Gènes, pour partager ce qui se passe au sein de nos murs et permettre d’expérimenter une des facettes du parcours de la découverte scientifique. Nous sommes d’autant plus fiers que ce jeu a été développé en interne par notre nouvelle équipe de médiation scientifique, constituée de jeunes doctorants avides de transmettre les coulisses de leur passionnant métier », souligne Laure Boquet, Déléguée Générale de l’Institut Imagine.