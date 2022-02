L’IRCAD, fleuron de la recherche et de l’innovation en chirurgie

Situé au cœur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, non loin des anciens haras et du centre historique de la ville, le nouveau bâtiment de l’Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif (IRCAD) impressionne. Alliant verre et métal, cet IRCAD 3 offre 4 000 m2 supplémentaires pour la recherche et l’enseignement de la robotique chirurgicale. Construit durant l’épidémie de Covid-19, mais seulement inauguré en octobre dernier, le bâtiment flambant neuf accueille notamment un auditorium interactif équipé des dernières technologies numériques, ainsi que deux plateformes robotiques. Pas moins de dix nouveaux robots viennent ainsi s’ajouter au parc de l’Institut, qui en totalise désormais 23 et compte bien développer son offre de formation en « se hissant au premier rang mondial ».



« Cette nouvelle extension permettra à l’IRCAD de conforter sa place de centre de référence international dans le domaine de la recherche et de la formation en robotique chirurgicale », annonce, confiant, le Professeur Jacques Marescaux, président et fondateur de l’Institut. Alors que celui-ci fête cette année ses 27 ans d’existence, l’inauguration du nouveau bâtiment reflète aussi la réussite d’une structure qui a réussi à s’imposer comme un acteur international majeur de la recherche et de la formation en chirurgie mini-invasive et robotique. Chaque année, 6 200 chirurgiens exerçant dans 120 pays viennent ainsi se former à Strasbourg.