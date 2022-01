L’Hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille labellisé Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et Environnementale

De nombreuses actions portées par les équipes au plus près du terrain ont contribué à l’obtention de ce très beau résultat.



Pour la prise en charge bientraitante des patients et l’accueil des familles, plusieurs initiatives, parmi de nombreuses autres, ont été saluées, comme par exemple :

• La promotion de l’accouchement naturel, de l’allaitement maternel, du peau à peau ;

• La préservation de l’intimité (projet « Comme à la Maison »), l’accueil des familles dans des salons de détente, la mise en place de fauteuils-lits en réanimation (projet Pas à Pas pour la Réanimation) ;

• La sensibilisation aux nuisances sonores ;

• La prise en compte du handicap (salle de consultation et chambre de suite de naissance adaptées) ;

• La prise en charge de la douleur, via la sophrologie ou encore l’hypnose ;

• Les soins de socio-esthétique ;

• La cuisine thérapeutique pour les enfants, la mise en place d’un potager.



Afin de limiter les toxiques de l’environnement, la direction des achats a fait le choix de produits d’hygiène corporelle et d’entretien éco-responsables. Les risques liés aux perturbateurs endocriniens, ont été limités notamment dans les dispositifs médicaux. Enfin, des documents d’information et des ateliers à destination des parents (habitation, cosmétique, alimentation) ont été réalisés.



Parmi les initiatives plus transversales qui ont mobilisé l’ensemble des fonctions supports impactant le CHU de Lille dans sa globalité, peuvent être cités également : l’engagement pour des achats et consommations éco-responsables, le tri et le recyclage des déchets, des nourettes de lait et des tétines, la réduction de la pollution liée aux transports (notamment par la promotion des modes de transport doux et l’installations de parkings vélos sécurisés sur tout le site), ainsi que les démarches d’économie d’énergie (dans les blocs chirurgicaux).



Enfin, ce label vient également saluer des engagements sociaux pour les professionnels hospitaliers, comme la restauration saine sur le lieu de travail, le dialogue entre les équipes et leur management, la qualité de vie et la santé au travail, ou encore la réduction des inégalités professionnelles.



« C’est pour nous une très belle aventure, qui ne fait que commencer ! Ce label illustre la réussite d’une démarche fédératrice, qui donne du sens à notre action au quotidien. Pour nos patientes cela vient souligner nos efforts pour un accompagnement bienveillant des familles à l’hôpital, mais aussi nos actions de formation et d’information profitables pour leur retour à domicile. Sans oublier bien entendu les initiatives pour la qualité de vie au travail », affirme le Pr Véronique Debarge, Chef de la clinique d’obstétrique.



« L’obtention de ce label représente une fierté pour les équipes, celle d’être précurseurs dans une démarche d’éco-responsabilité qui intègre également la qualité et la sécurité des soins et le bien-être au travail. C’est l’aboutissement d’un travail d’équipe impliquant toutes les catégories de professionnels de Jeanne de Flandre mais aussi les directions transversales. Un travail que j’ai trouvé réellement enrichissant ! », ajoute Nadine Ruart, Cadre de santé de la clinique de néonatologie