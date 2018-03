L’Hôpital Foch de Suresnes s’est associé à l’équipe de My Hospi Friends pour lancer la première plateforme sociale à destination des professionnels de l’hôpital, Foch & Co

Julien Artu, président de My Hospi Friends, se réjouit « que notre premier établissement, l’Hôpital Foch, un hôpital de renom nous accorde de nouveau sa confiance. C’est très gratifiant pour notre équipe et nous conforte dans notre stratégie d’engagement pour la digitalisation des établissements de soins et tout en enrichissant notre offre de services ; notre but est dans un premier temps d’étendre cette offre aux clients disposant déjà My Hospi Friends (55 établissements). ».



Améliorer la qualité de vie au travail ainsi qu’apporter de nouveaux services pour améliorer le quotidien du personnel hospitalier est un nouvel enjeu pour les établissements de soins, voilà l’objectif de Foch & Co., premier réseau social intrahospitalier, qui sera lancé le 12 juin 2017 à l’hôpital Foch de Suresnes (92).

Premier hôpital de santé privé des Hauts-de-Seine, l’hôpital Foch a été choisi comme site pilote pour accueillir cette plateforme. Le nom de ce réseau fait suite à un concours interne avec les équipes de l’hôpital. Les professionnels de l’Hôpital Foch créent leur profil sur le site ou l’application mobile, tous deux sécurisés, et peuvent ainsi discuter entre eux. Des groupes par centres d’intérêt (jogging, cinéma, théâtre, etc.) sont régulièrement alimentés permettant aux personnels d’échanger et de se retrouver autour de leurs passions.