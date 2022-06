L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie certifié avec mention par la Haute Autorité de Santé

La certification a pour objectif d’évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients et l’ensemble des prestations délivrées. Cette procédure réglementaire prend en compte l’organisation interne et intègre la satisfaction des patients et la qualité de vie au travail des professionnels.Du 25 au 28 janvier 2022, cinq experts-visiteurs de la HAS ont vérifié la mise en œuvre et la conformité avec les bonnes pratiques quotidiennes en interrogeant les équipes sur l’ensemble des sites de l’Institut Curie (Orsay, Paris et Saint-Cloud). Cent-trente-et-un critères ont été évalués dans un référentiel qui s’appuie sur trois thématiques : la première porte sur le patient (le résultat pour les patients et la personnalisation du service rendu). La seconde est consacrée aux équipes de soins (le développement de la culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat, ainsi que le développement du travail en équipe). Enfin, la troisième est dédiée à l’établissement de santé et concernait l’Ensemble hospitalier à travers sa gouvernance.Les 4 enjeux de la certification :• Le développement de l’engagement des patients• Le développement de la culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat• Le développement du travail en équipe, moteur d’amélioration des pratiques• L’adaptation aux évolutions du système de santé► Consulter le rapport de certification de la HAS sur l’Institut Curie : https://www.has-sante.fr/jcms/c_263670/fr/institut-curie-section-medicale