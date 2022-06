L’EOH et les agents du CH d’Argenteuil conquis par la vapeur

Comment est née l’idée de vous équiper en nettoyeurs vapeur ?

Véronique Porlier : Il s’agit d’une volonté de l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène. Lorsque je suis arrivée au CH d’Argenteuil en 2013, ma prédécesseure s’était déjà intéressée à la question, tout comme l’établissement dans lequel je travaillais auparavant. En 2014-2015, nous avons donc décidé de nous pencher plus en détail sur le sujet, en menant quelques études comparatives visant à évaluer les différences de rentabilité et de temps d’utilisation entre un nettoyeur vapeur et notre détergent-désinfectant. Malgré le scepticisme du directeur de l’époque, nous étions pour notre part convaincus des bénéfices d’une telle méthode, tant d’un point de vue environnemental qu’en termes de sécurité pour nos agents grâce à l’absence totale d’effluents chimiques. Nous avons donc persévéré et fini par obtenir l’achat d’un premier Sanivap en 2016.



Depuis, votre parc s’est étoffé. Comment êtes-vous parvenus à convaincre de l’intérêt d’une telle approche ?

Cela s’est fait petit à petit, à l’usage. À l’origine, les soignants étaient un peu réfractaires, car ils craignaient une perte de temps, notamment lors de la mise en chauffe de l’appareil. Grâce à notre premier nettoyeur vapeur, nous avons donc pu leur montrer que son utilisation était non seulement efficace, mais également plus rapide qu’un réel bionettoyage qui, je le rappelle, nécessite trois étapes : détergence, rinçage et usage d’un détergent-désinfectant. Lorsqu’ils se sont rendu compte que cela fonctionnait, les services se sont mis à adhérer et le bouche-à-oreille a fait son œuvre. En parallèle, j’ai fait la promotion de cette méthode au sein du comité développement durable de l’hôpital. Nous avons également communiqué dans notre journal interne, en présentant le témoignage de services déjà conquis. Suite à cela, les soignants se sont montrés de plus en plus demandeurs. Nous avons donc acheté un deuxième Sanivap en 2016, et la demande allant toujours croissant, nous en acquérons un par an depuis 2018.