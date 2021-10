L’École des hautes études en santé publique accueille sa première Prépa « Talents »

Une convention entre l’École et les associations La Cordée et Des Territoires aux Grandes Écoles a été signée il y a quelques semaines. Elle consolide un dispositif de sensibilisation par les pairs. Une fois les concours réussis, les élèves de la Prépa Talents, pourront intervenir dans les lycées ruraux, périurbains et dans les universités afin de sensibiliser les jeunes à cette formation et permettre ainsi la diffusion des programmes d’égalité des chances de l’EHESP auprès des lycéens et étudiants. Elle vise également à proposer du mentorat aux élèves.



L’IPAG (Université de Rennes 1) et Sciences-Po Rennes sont également partenaires. Six élèves de la promotion sont inscrits en Master 2 DG3S « Droit et Gouvernance du secteur sanitaire et social » et les autres au Diplôme d’Université (DU) « Compétence et connaissance des administrations de santé et de la protection sociale » de l’IPAG.



Des étudiants du Centre de préparation à l’ENA de Sciences-Po, souhaitant se présenter aux concours de l’EHESP, pourront suivre certains cours à l’École et vice versa pour les Prépas Talents qui souhaiteraient se présenter à l’ENA / INSP.