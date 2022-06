Actu

L'Anap propose guide opérationnel pour faciliter la mise en œuvre des hôtels hospitaliers

Mercredi 29 Juin 2022

Dans la continuité de son guide sur les « Hôtels hospitaliers, bonnes pratiques et étapes clés », l’Anap propose une nouvelle publication pour faciliter la mise en œuvre. Évaluation du potentiel d’activité, choix entre régie ou délégation, éléments juridiques et business-plan : cette courte publication passe au crible tous les aspects opérationnels et outille les décideurs.