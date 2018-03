L’ARS Île-de-France étend significativement les territoires éligibles aux aides à l’installation des médecins

En Île-de-France, l’arrêté pris par Christophe Devys, Directeur général de l’ARS définit:

- des « zones d’intervention prioritaire », représentant plus de 4,4 millions d’habitants (soit 37% de la population francilienne), éligibles aux aides à l’installation et au maintien de l’Assurance Maladie (contrats conventionnels CAIM, COTRAM, COSCOM, CSTM) et de l’Etat (PTMG, PTMR, CESP,…) ;

- et des « zones d’action complémentaire », représentant 4,7 millions d’habitants supplémentaires (39% de la population francilienne), éligibles aux seules aides de l’Etat.



Ce nouveau zonage multiplie par 5,2 (de 7% à 37%) la population des territoires dans lesquels les médecins, et notamment les médecins généralistes, peuvent bénéficier d’aides de l’Assurance Maladie. Il multiplie par 2,5 (de 30% à 76%), la population des territoires dans lesquels les médecins, peuvent bénéficier d’aides de l’Etat.



Les huit départements d’Île-de-France bénéficient de cet accroissement important des territoires soutenus, quel que soit le type d’aide.



L’enjeu de ce zonage élargi est d’attirer les médecins dans les territoires les plus en difficulté. L’Agence évaluera chaque année, territoire par territoire, les résultats et donc la pertinence de ce zonage. Des révisions interviendront si nécessaire pour tenir compte des évolutions des effectifs liées aux départs ou aux installations des professionnels.