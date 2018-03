L'ANSM lance un appel à candidatures afin de renouveler la composition de ses groupes de travail et enrichir son vivier d'experts ponctuels

des experts membres pour les groupes de travail de l'Agence,

des experts ponctuels pour répondre à des questions ponctuelles sur des dossiers particuliers.

Les décisions de l'ANSM sont basées sur l'indépendance et la qualité de son expertise interne et externe.En effet, La mobilisation de l'expertise externe est indispensable sur des questions précises soulevées lors de l'instruction de certains dossiers par l'ANSM. L'approche collégiale, pluridisciplinaire et contradictoire renforce la pertinence de l'expertise et des décisions.Les groupes de travail sont des instances d'expertise nommées pour trois ans et consultées par l'ANSM, en cas de besoin, sur des points soulevés par l'évaluation interne préalable des dossiers. Un expert peut être membre de plusieurs instances, dans la limite de deux mandats.Après trois ans de fonctionnement de ses instances d'expertises, l'ANSM lance un appel à candidatures afin de renouveler ses groupes de travail et enrichir son vivier d'experts ponctuels