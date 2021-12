L’ANS, l’ANSM et la HAS, en association avec les sources primaires de codes médicaments, s’impliquent pour produire un référentiel unique d’interopérabilité du médicament

À ce jour, il n’existe pas de référentiel d’interopérabilité du médicament apte à répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs de la chaîne « médicament » en France. Un tel référentiel unique et complet est pourtant incontournable pour dématérialiser la prescription et la dispensation médicamenteuse du patient, permettre notamment la prescription en dénomination commune (DC) et fluidifier les échanges à toutes les interfaces (hôpital/ville, prescripteur/dispensateur, etc.).



Par ailleurs, il est important de noter qu’un tel référentiel est un service socle devant être librement accessible et gratuit pour tous les acteurs de l’interopérabilité en France.



Au niveau européen, ce référentiel respectant les normes IDMP recommandées par l’Agence Européenne du Médicament va pouvoir s’articuler avec des référentiels étrangers construits sur les mêmes standards.



C’est pourquoi, dans le cadre du Ségur de la santé, l’ANS (centre de gestion des terminologies de santé) s’implique avec l’ANSM et la HAS dans la « Task Force Pharmacie d’officine » pour produire et publier ce référentiel.