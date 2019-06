L'ANFH dévoile les chiffres de la formation dans la fonction publique hospitalière et annonce la mise en place d'un nouveau projet stratégique

Le projet stratégique de l’ANFH. fruit de nombreuses discussions, redéfinie tous les 4 ans, structure l’action de l’ANFH et précise ses ambitions et priorités. Prenant en compte les éléments de réalisation du projet stratégique 2016-2019, et les impacts des évolutions en cours de l’environnement, le Projet Stratégique 2020-2023 vise en particulier à affirmer le soutien à l’évolution des compétences de tous les agents, à renforcer l’articulation de la formation avec les stratégies des établissements et à multiplier les points d’accès à la formation et aux services de l’ANFH.



Articulé autour de quatre ambitions :



Sécuriser et accompagner individuellement les parcours individuels des agents ;

Soutenir les politiques RH des établissements ;

Accompagner la dynamique territoriale des établissements et des équipes ;

Anticiper les transformations sociétales, scientifiques, techniques, numériques et organisationnelles du secteur.