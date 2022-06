L’ANFH dévoile les chiffres 2021 de la formation dans la Fonction publique hospitalière et le 15ème palmarès du Prix ANFH

Fidéliser les agents des établissements en leur offrant reconnaissance et montée en compétences

Attirer de nouveaux personnels dans les Ehpad en entretenant le vivier de futurs diplômés

Améliorer les connaissances théoriques et les compétences techniques des personnels en matière de réanimation des nouveau-nés en salle de naissance

Renforcer le travail d’équipe

Optimiser la prise en charge de la réanimation des nouveau-nés en salle de naissance

Former les professionnels à la gestion d’une urgence vitale, dans les conditions les plus proches possibles du réel et en fonction du matériel à leur disposition à l’EPSM.

Faire intégrer les normes d’hygiène alimentaire à tous les agents impliqués de près ou de loin dans les repas des résidents

Développer les compétences professionnelles sur la maltraitance

Renforcer les liens entre les différentes structures prenant en charge des enfants et adolescents

La pénurie d’aides-soignants n’épargne pas les Ehpad du GCSMS Meuse. Pour y faire face, ils ont décidé de puiser dans les forces vives dont ils disposaient déjà : leurs ASHQ. En mettant sur pied une VAE hybride, dotée d’un solide accompagnement, ils leur permettent à de valoriser leur expérience professionnelle et de la transformer en diplôme d’Etat d’aide-soignant. Ils fidélisent ainsi leurs agents tout en répondant à leurs besoins. Prochaine étape : y associer l’apprentissage pour multiplier encore les recrutements locaux.Les objectifs de cette formation :Au centre hospitalier de Béziers, une pédiatre et une sage-femme ont pris en main la formation de leurs collègues à la réanimation des nouveau-nés. L’objectif est de les aider à surmonter le stress généré par ces situations rares et exigeantes grâce à la simulation. Depuis, les personnels communiquent mieux, sont mieux préparés… et la prise en charge s'est améliorée. La formation, qui contribue au DPC, vise à être dispensée régulièrement à tous les membres du pôle femme-mère enfant.Les objectifs de cette formation :Les urgences vitales ont beau être peu fréquentes en psychiatrie, les soignants doivent quand même parfois y faire face. Le défi est donc de pouvoir leur offrir suffisamment de pratique et de maîtrise autour des premiers secours pour que ces situations exceptionnelles soient prises en charge efficacement et avec le moins de stress possible. L’EPSM Charcot, à Caudan, a trouvé une solution : la formation par simulation, qui permet un entraînement régulier dans des conditions proches du réel.Les objectifs de cette formation :S’amuser autour des normes HACCP ? C’est possible ! Si le sujet semble ardu, les professionnelles de l’Ehpad Les Fleurs de la Lys, à Comines, ont trouvé le moyen de le rendre ludique et digeste en adaptant un jeu de société : le Resto Crobe. Un succès auprès des agents… et même des services vétérinaires. De quoi motiver les porteuses de projet à créer bientôt leur propre jeu sur d’autres sujets.Les objectifs de cette formation :Détecter les signes, parfois infimes, d’une enfance maltraitée. Pour les personnels hospitaliers, la tâche est ardue et la peur de se tromper est un véritable frein. Alors l’hôpital Nord-Ouest a décidé de fournir, via une formation, un socle commun et des outils à tous les personnels de son pôle femmes-enfants. Le but ? Développer leurs compétences, favoriser leur coopération et au final, améliorer la prise en charge des jeunes patients. Le dispositif porte ses fruits : depuis deux ans, le regard des professionnels sur la protection de l’enfance a changé à l’hôpital.Les objectifs de cette formation :