L’ANFH accompagne les établissements sanitaires dans leurs démarches de développement durable

Créée par l’agence Primum Non Nocere et l’ANFH PACA, l’application Terre-Happy permet d’identifier et mesurer les risques pour l’environnement et la santé, et d’adopter plus facilement des gestes éco-responsables. En quelques mois, une cinquantaine d’établissements de santé l’ont adoptée. Elle a notamment été proposée à 200 futures mamans durant leur séjour dans plusieurs maternités.



Par ailleurs, du 1er au 15 juillet 2019, un « healthtruck » sillonnera les routes d’Occitanie pour promouvoir les éco-gestes en santé et présenter Terre-Happy. À la rentrée, l’application sera utilisée dans deux IFSI (Instituts de Formation en Soins infirmiers), à Montpellier et Alès.