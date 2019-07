L’ANAP publie un « kit pour la convergence des SI au sein des GHT »

Ce kit se compose de :

• Une analyse des SDSI des GHT, qui restitue l’étude de 18 schémas directeurs de convergence des systèmes d’information de GHT (SDSI), représentatifs de l’ensemble des SDSI de GHT.



• Un retour d’expérience de mise en œuvre de la DSI commune, qui présente trois groupements ayant constitué une direction SI commune. Il décrit la démarche et les travaux conduits, la portée et les résultats atteints. Il présente également des recommandations et des pistes de réflexion à destination des groupements hospitaliers qui s’engagent dans la constitution d’une DSI commune, notamment dans le cadre des GHT.



• Un argumentaire pour convaincre de l’intérêt de regrouper la fonction SI, qui s’adresse aux décideurs s'interrogeant sur la mutualisation des moyens informatiques par le biais d’une direction des SI commune (GHT, groupe de cliniques, organisme gestionnaire médico-social, etc.).



• Un retour d’expérience de groupements ayant obtenu l’agrément « hébergeur de données de santé » (HDS), qui permet d’éclairer la question de l’hébergement du SIH. Il présente cinq groupements ou établissements ayant préparé ou réalisé l’hébergement du système d’information hospitalier.



• Une capitalisation des enseignements à retenir pour l’hébergement des données de santé. Elaborée à partir des retours d’expériences pré-cités, elle aide à définir le périmètre du SI dont l’hébergement est à mutualiser ou externaliser, de comprendre les éléments clés de l’alternative entre hébergement interne ou hébergement externe et de connaître les principaux éléments d’une démarche d’externalisation à toutes les étapes.



• Un avis d’expert « Articuler le SI du GHT avec les autres briques du système d’information régional », qui propose un point de vue autour d’une articulation possible entre le SI du GHT et les autres briques de partage et d’échanges portées par la région.





Ce kit s’adresse aux directeurs du Système d’information des GHT. Certains documents (argumentaire, analyse des SDSI) pourront intéresser également les directeurs d’établissements support ou parties du GHT afin de saisie les enjeux de la convergence des SI au sein du groupement.



À télécharger ici.