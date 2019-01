L'ANAP publie plusieurs outils pour faciliter le dialogue

L’ANAP propose également un outil d’autodiagnostic des filières gériatriques de territoire. Il permet d’appréhender la performance de l’organisation et du fonctionnement d’une filière gériatrique de territoire ainsi que sa capacité à s’inscrire dans un parcours. Il s’agit d’un outil d’animation de réunion dont l’utilisation est à visée collective.



Cet autodiagnostic s’adresse donc principalement aux pilotes et aux responsables des filières gériatriques (court séjour, EMG, unités de soins longues durée, services de soins et de réadaptation, unité de consultation et d’hospitalisation de jour).



Il a notamment pour objectif d’aider à identifier des marges de progression et peut être utile pour établir un diagnostic territorial des personnes âgées.





Pour en savoir plus : Autodiagnostic de filière gériatrique de territoire