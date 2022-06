L’ANAP lance sa plateforme de partage des solutions d’IA

Et au total, ces derniers mois, « une centaine de propositions » ont été formulées auprès de l’ANAP, indique le Docteur Jean Marc Bereder, membre du réseau d'experts numériques de l'agence et du comité de sélection pour ia.anap.fr. Lors du lancement de la plateforme, une vingtaine de projets était ainsi déjà référencée et accessible sur le web. C’est par exemple le cas du projet SurgAR du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, qui vise à afficher en réalité augmentée la structure interne des organes pendant le geste chirurgical réalisé par voie mini-invasive. « Au-delà du développement d’initiatives associant recherche fondamentale et clinique qui peuvent aider les professionnels de santé, il est intéressant de voir dans quelle mesure ces projets en matière d’Intelligence artificielle doivent véritablement s’exporter également en tant qu’entités à part entière, en dehors du milieu hospitalier et universitaire dans lesquels ils ont vu le jour, confie le Professeur Nicolas Bourdel, porteur du projet SurgAR. Il y a donc aussi un enjeu économique, et de manière plus générale, un enjeu au niveau de la manière dont l’IA peut créer une collaboration entre les hôpitaux, les laboratoires de recherche publics et les structures privées type start-up ».Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.