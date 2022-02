L’ANAP accompagne le déploiement des Hôpitaux de proximité par 3 actions complémentaires

Le label « Hôpital de proximité » positionne l’établissement comme le pivot du territoire. Il aura pour mission de renforcer des filières de soins structurées et graduées qui intègrent l’ensemble des acteurs du territoire : professionnels de ville et d’établissements sanitaires et médico-sociaux, CPTS, médecins traitants... « Les hôpitaux de proximité sont appelés à jouer un rôle majeur pour renforcer l’accès aux soins. Ils répondent à une préoccupation croissante des citoyens de plus en plus sensibles aux enjeux d’équité territoriale », affirme Stéphane Pardoux, directeur général de l’ANAP.