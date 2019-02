JET Expo : toutes les nouveautés 2019 de l’entretien des textiles

La 8ème édition du salon professionnel de l’entretien des textiles JET Expo aura lieu du 19 au 21 mai 2019 à Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 7.1.JET Expo est, la plateforme déterminante pour les marchés francophones dédiée à l’entretien des matières et des produits finis en tissus pour le public et les industries textiles. Trois journées pour découvrir les nouveautés en terme de machines, d’équipement, de produits et de services développés par l’ensemble des acteurs du secteur. JET Expo est ainsi conçu pour les dirigeants, les responsables de production, les gérants et les prescripteurs du nettoyage et de l’hygiène textile: pressings, laveries, blanchisseries, location-entretien, services à la demande, centres hospitaliers, établissements médicaux-sociaux, hôtellerie-restauration, conciergeries, collectivités, etc.JET Expo, c’est aussi le partage des connaissances avec des conférences et tables rondes qui se tiendront dès l’ouverture du salon le dimanche.La première session du Texcare Forum France prendra ensuite le relais avec un focus sur l’innovation numérique, mécanique et les nouveaux services pour les pressings (le lundi 20) et les blanchisseries (le mardi 21).L’évolution de ces métiers passe nécessairement par la mise en œuvre de nouvelles pratiques, indissociables des préoccupations contemporaines (empreinte environnementale, le bien être des salariés, etc.). Les Trophées JET Expo ont ainsi pour ambition de récompenser le bien-faire, c’est à dire les meilleures pratiques de la profession, et le faire savoir !Vraie plateforme B2B, JET Expo permet aux visiteurs de s’inscrire gratuitement, de planifier des rendez-vous avec les exposants, ou encore trouver des interlocuteurs pour leurs projets via le site :https://jet-expo.fr.messefrankfurt.comEn 2017, l’évènement a accueilli 75 exposants, soit 100 marques représentées pour 3500 visiteurs dont 70% de donneurs d’ordres. La manifestation compte aussi 25% d'exposants étrangers pour 15% de visiteurs internationaux.