J-7 : L’Europe de la santé, fil rouge du prochain SantExpo

Avec 900 exposants (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de la e-santé, fabricants de dispositifs médicaux, architectes, institutionnels…) et plus de 30 000 visiteurs attendus, cette nouvelle édition rassemblera des acteurs de santé en provenance de tout le continent, pour réfléchir aux nouveaux chantiers de l’Europe de la santé à l’heure des risques globaux. Soignants, experts, décideurs, usagers et professionnels de santé, tous se donnent dès à présent rendez-vous pour un événement pleinement ancré dans leur quotidien, où plus de 750 intervenants – et 345 prises de parole – feront le point sur les enjeux actuels et futurs de nos systèmes de santé.