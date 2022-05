Intelligence collective et management collaboratif : une offre globale de l’Anap

« L’intelligence collective et le management collaboratif doivent permettre aux organisations d’être plus agiles, moins cloisonnées et finalement plus attractives. Ces méthodes répondent aux aspirations des professionnels, favorisent leur engagement et améliorent le service rendu au patient. Elles représentent clairement un levier de performance pour notre système. A travers une offre globale, l’Anap va outiller les professionnels qui souhaitent développer cette pratique » indique Stéphane Pardoux, directeur général de l’Anap.



L’Anap a déjà acquis une expérience importante sur ces techniques de design de services à travers son implication dans l’expérimentation article 51 et l’accompagnement de projets dans plusieurs établissements.