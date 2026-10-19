Intelligence artificielle en santé : Galeon réunit les acteurs hospitaliers à Marseille le 18 novembre

La programmation abordera plusieurs domaines dans lesquels l’intelligence artificielle est susceptible de faire évoluer les pratiques et les organisations.



Parmi les temps forts annoncés, Christian Kirwel, directeur des soins des Hôpitaux Robert Schuman, au Luxembourg, partagera sa vision de l’« hôpital intelligent » et des possibilités offertes par l’IA pour alléger la charge administrative des équipes soignantes, tout en préservant leur rôle dans la prise en charge des patients.



La recherche médicale sera également à l’honneur avec une intervention de Yann Decker, docteur en biochimie au CHU de la Sarre, en Allemagne. Il présentera les travaux consacrés à l’analyse, par l’IA, de signatures minérales dans le sérum et le liquide céphalorachidien, avec des perspectives pour le diagnostic des maladies neurologiques.



Autre enjeu majeur : l’intégration de l’intelligence artificielle dans le dossier patient informatisé (DPI). Le Dr Loïc Brotons, anesthésiste-réanimateur et CEO de Galeon, abordera les évolutions liées à l’utilisation de l’IA dans les outils numériques du quotidien hospitalier, ainsi que l’importance de disposer de données structurées dès leur saisie.



L’imagerie médicale fera elle aussi l’objet de plusieurs interventions, notamment autour de l’intelligence artificielle intégrée aux échographes, avec Benjamin Tarter, responsable de la santé de la femme chez Samsung Healthcare France. Une table ronde consacrée aux innovations à l’hôpital et un retour d’expérience sur l’IA ambiante en néphrologie compléteront le programme.