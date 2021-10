Inauguration de La Maison des Bonnes Fées du CHU de Montpellier : un espace bien-être pour les patients en chimiothérapie

Créée en 2015, Les Bonnes Fées, une association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d’actions de sensibilisation. Parmi elles, Parmi elles, une action dédiée aux mamans en difficulté́ avec l’écrin des Fées. Cet écrin est distribué́ dans les maternités et est composé de produits de première nécessité pour les nouveaux-nés. En parallèle, elles œuvrent auprès des femmes souffrant de cancer, en ouvrant des Maisons des Bonnes Fées. Ce sont des espaces entièrement financés par l’association, o de nombreuses thérapies complémentaires sont dispensées, comme par exemple des ateliers socio-esthétiques. A ce jour, 4 Maisons des Bonnes Fées sont ouvertes en France : à l’institut de cancérologie de Lorraine, à Nancy (2017), au centre Léon Bérard de Lyon (2019), au Centre Oscar Lambret de Lille (2020) – où une Maison spécifique a été créée, elle est entièrement dédiée au tatouage de l’aréole mammaire, et enfin au CHU de Montpellier.



Au-delà d’une collecte de fonds, l’association a pour but de sensibiliser le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.



Ces moments permettent de reprendre confiance en soi pour mieux accepter son image souvent altérée par la maladie et continuer le combat.