Impacts des solutions de diagnostic rapide dans la lutte contre le sepsis

Reconnu depuis 2017 comme une priorité de santé publique par l’OMS, le sepsis touche chaque année près de 50 millions de personnes dans le monde, avec une forte prévalence dans les pays pauvres et émergents. Et malgré une baisse de la mortalité sur ces dix dernières années, la maladie demeure également l’une des principales causes de décès dans les pays riches, avec près de 57 000 morts recensés en France et un coût moyen s’élevant à environ 16 000 € par hospitalisation (Source : site du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarité). « La mortalité du sepsis est aujourd’hui arrivée à un plateau se situant, selon les études, autour de 25 à 30 % des cas », soulignait ainsi le Pr Claire Roger, responsable de l’unité de réanimation chirurgicale du CHU de Nîmes, en marge du congrès Réanimation 2024. Un constat permettant de faire émerger les enjeux d’une détection plus précoce de la maladie, mais également de l’administration plus rapide d'une antibiothérapie efficace sur les bactéries identifiées.