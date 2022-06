"Il faut continuer d’évangéliser sur les bénéfices du numérique"

Nous souscrivons en effet totalement à la stratégie impulsée par les pouvoirs publics pour digitaliser et sécuriser notre système de santé, et sommes pleinement mobilisés pour lui donner corps. Elle nous semble non seulement pertinente eu égard aux enjeux actuels des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, mais aussi parfaitement alignée avec notre propre vision d’un système de santé performant, pérenne, sécurisé et demain souverain. Ce dernier point nous tient d’ailleurs particulièrement à cœur, car nous sommes convaincus qu’aujourd’hui plus que jamais, la santé numérique – et tout ce qu’elle englobe : cloud, logiciel, cybersécurité, conseil et accompagnement – doit être traitée au niveau national ou européen. Nous avons des compétences, un savoir-faire en France. Utilisons-les.Exclusivement dédié au monde de la santé – au sens large : hôpitaux, cliniques, GHT, EHPAD, agences nationales –, notre cabinet de conseil s’investit de longue date auprès de toutes les parties prenantes pour contribuer à l’atteinte des objectifs identifiés par les pouvoirs publics. Sur la santé numérique, par exemple, nous réalisons régulièrement des retours d’expérience pragmatiques pour nourrir les orientations stratégiques, tout en étant force de proposition afin que tous atteignent un socle commun solide. L’écart se comble, d’ailleurs, entre le monde de la santé et les autres secteurs d’activité, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Il faut toutefois continuer d’évangéliser sur les bénéfices du numérique. Pour cela, nous accompagnons les structures de santé dans l’amélioration, l’optimisation et la digitalisation de leurs processus, en les aidant à identifier les enjeux sur lesquels il leur faudra travailler en priorité pour intégrer la trajectoire progressive impulsée par les pouvoirs publics. Nous les assistons également sur des thématiques plus spécifiques, comme la sécurité, aujourd’hui devenue incontournable.Nous constatons un certain décalage opérationnel entre les décisions des pouvoirs publics et leur mise en application effective : les éditeurs ne sont pas toujours prêts à temps – il faut dire que par exemple les fenêtres du Ségur Numérique sont particulièrement étroites –, les ressources humaines manquent au sein des établissements de santé, ce qui met tout le monde en tension. D’autant que les programmes nationaux sont de plus en plus complexes, avec un enchevêtrement de règles et de dates qui mériterait un effort pédagogique. Nous y travaillons, en formant nos collaborateurs afin qu’ils puissent apporter ces éclairages, mais aussi en développant des outils méthodologiques sur lesquels nos clients et partenaires pourront capitaliser. Pour les aider à y voir plus clair, nous organisons par ailleurs, lors du prochain SANTEXPO, deux agoras autour de la stratégie numérique dans le médico-social et d’ESMS numérique, et proposerons en outre plusieurs interventions sur notre stand H31 sur des sujets aussi variés que l’analyse des risques EBIOS RM, l’Identité Nationale de Santé ou encore la nouvelle certification de la HAS.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.