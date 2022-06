ITIS, pour une collaboration médicale structurée en téléradiologie

Nous proposons, au travers de ses solutions, une collaboration médicale structurée au bénéfice du patient. Bénéficiant des certifications aux normes ISO 27001 et HDS, nous développons deux plateformes reconnues, ITIS pour l’imagerie médicale et MIRIO pour le suivi oncologique. Ces dispositifs médicaux de classe 1 équipent près de 120 établissements de santé, sont utilisés par plus de 31 000 professionnels et ont contribué à la création et au suivi de 1,4 million de dossiers patients.Référencée par le Resah, l’UGAP et la CAIH, ITIS permet d’organiser les flux de travail entre des médecins demandeurs d’examens d’imagerie et des radiologues (activités d’urgences et de soins programmés). Outre les projets associant établissements de santé et structures libérales, elle vient aujourd’hui en appui à l’optimisation des ressources radiologiques dans un GHT voire une région – c’est notamment le cas des GRADeS en Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Bretagne. ITIS apporte une valeur ajoutée médicale grâce à la contextualisation systématique des examens d’imagerie, pour compléter et enrichir les outils de prescription des établissements. Ainsi, les radiologues bénéficient de toutes les informations cliniques leur permettant de garantir la pertinence de l’acte demandé. La plateforme, qui encadre et facilite la coordination interprofessionnelle pour une meilleure prise en charge des patients, contribue également à la mise en place des Plateaux d’Imagerie Médicale Mutualisée (PIMM).Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.