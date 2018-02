Hospitalia partenaire de la 4L pour la santé publique de la prochaine édition du 4L Trophy !

Pour accompagner le plus grand raid étudiant, Hospitalia a choisi de soutenir l’équipe de la 4L pour la santé publique.

Séduit par le projet porté par Julia et Angèle, élèves à l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Oditéo part à l’aventure sur la prochaine édition du 4L Trophy qui a lieu du 15 au 25 février 2018 sur les pistes marocaines.

Vous pourrez suivre la course de la 4L pour la santé publique sur notre site !