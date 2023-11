L'innovation au service de la microbiologie du CH de Valenciennes

Le 21 septembre dernier le Centre Hospitalier de Valenciennes et bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, organisaient un évènement pour marquer le partenariat inédit faisant de l’hôpital Valenciennois, le 1er Centre d’excellence européen bioMérieux. L’occasion de présenter les objectifs et les actions qui seront développés sur les prochaines années au profit de la lutte contre l’antibiorésistance et le sepsis.Plus d'informations : https://www.biomerieux.fr