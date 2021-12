Après plusieurs années de recherche et de conseils, Hervé Soule quitte aujourd’hui ses différents postes « mais pas le monde de la santé », assure-t-il. En décembre 2020, il a en effet accédé aux fonctions de directeur d’hôpital via le tour extérieur. « J’ai commencé à travailler sur l’hygiène hospitalière il y a plus de 25 ans, et souhaite aujourd’hui me consacrer à des volets plus stratégiques et organisationnels », ajoute celui qui aime à revenir sur ces années consacrées à une spécialité alors en plein essor. « Pour ma génération, qui a vu l’hygiène hospitalière s’installer puis devenir incontournable en temps de Covid, je pense que la situation a été plus confortable que celle vécue par la génération qui arrive actuellement et qui doit intégrer de nombreux facteurs venus s’ajouter avec le temps : réglementation, hygiène environnementale, écologie… », note Hervé Soule en soulignant que « les recommandations continuent d’évoluer ». Il met également en lumière une autre tendance : « Si l’on a, par le passé, insisté pour mettre en place des process très stricts, nous avons désormais tendance à les simplifier, quitte à parfois susciter des incompréhensions de la part des professionnels et du grand public ». Un constat qu’il illustre en images : « de nombreux travaux ont montré que la cerise sur le gâteau n’était pas forcément utile, et peut même desservir l’ensemble ».