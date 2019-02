Grand débat national : le CNOM ouvre un espace numérique pour recueillir les propositions des médecins

Alors que le Grand débat national montre une nouvelle fois que la santé fait partie des

Dans le cadre du grand débat national, quels messages voudriez-vous porter en tant que médecin ? Le projet de loi « Ma Santé 2022 », visant à transformer notre système de santé, sera prochainement examiné au Parlement. Quelles sont, d’après-vous, les points à réformer de manière prioritaire ? Sur la formation, si vous deviez transformer le système avec une mesure prioritaire, quelle serait-elle ? Et si vous deviez porter d’autres mesures, quelles seraient-elles ? Sur l’organisation territoriale des soins, si vous deviez transformer le système avec une mesure prioritaire, quelle serait-elle ? Et si vous deviez porter d’autres mesures, quelles seraient-elles ? Sur le numérique en santé et la télémédecine, si vous deviez transformer le système avec une mesure prioritaire, quelle serait-elle ? Et si vous deviez porter d’autres mesures, quelles seraient-elles ? Sur la démocratie sanitaire, si vous deviez transformer le système avec une mesure prioritaire, quelle serait-elle ? Et si vous deviez porter d’autres mesures, quelles seraient-elles ?



Le CNOM utilisera ses différents canaux de communication (newsletters, Bulletins de l’Ordre, publications sur Twitter...) pour promouvoir cette initiative auprès des médecins. En outre, le Dr. Patrick Bouet, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a écrit à l’ensemble des médecins pour les inviter à se saisir de cet outil et à se mobiliser dans le cadre du Grand débat national.



Les médecins pourront y participer jusqu’au 15 mars 2019, date de clôture du Grand débat national.



Les contributions seront alors analysées puis synthétisées. Elles renforceront les propositions défendues par l’Ordre des médecins et nourriront le Grand débat national. L’institution ordinale portera haut et fort la voix de la profession devant les pouvoirs publics.



« Les médecins savent mieux que quiconque les difficultés qu’engendre notre système de santé, aujourd’hui à bout de souffle. Tous les jours, dans leurs cabinets, leurs services, aux urgences, ils sont les témoins des craintes de leurs patients, voire de leur colère, face aux difficultés dans l’accès aux soins, déclare le Dr Patrick Bouet, Président du CNOM. Tous les jours, alors que leur exercice est rendu difficile et épuisant par les pesanteurs d’un système de santé sclérosé, les professionnels de santé continuent de le porter à bout de bras, au service de vos patients. Conscient des difficultés auxquelles ils font face, conscient de l’importance de leur rôle auprès de leurs patients, je veux les inviter dans ce moment charnière à prendre pleinement part au Grand débat initié par le Gouvernement, en participant aux réunions organisées dans leurs territoires pour y représenter la profession de médecin dans sa diversité, et les valeurs éthiques et de dévouement qui la rassemblent. »