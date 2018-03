« GlucoZor » : une application ludique et éducative pour apprendre aux enfants à gérer leur diabète

Plus d’infos :

GlucoZor met en scène le quotidien d’un petit dinosaure diabétique. Entre ses repas et ses activités, il doit apprendre à maîtriser les variations de son taux de glycémie.Comme avec un tamagotchi, l’enfant va devoir s’assurer du bien-être de son personnage en veillant à le nourrir de repas équilibrés, à l’amuser grâce à de nombreuses activités (skate, musique, foot), à lui faire des câlins, à le laver et à lui administrer la bonne dose d’insuline lorsque nécessaire.Pour aider son dinosaure à bien vivre avec son diabète, l’enfant va également devoir relever des défis, qui lui permettront de gagner des pièces d’or et de débloquer de nouvelles activités.En les impliquant dans la vie de leur dinosaure, ce serious game permet aux enfants diabétiques comme non diabétiques de se rendre compte des mécanismes qui existent entre l’alimentation, l’activité physique, l’insuline et la glycémie, et donc de comprendre la maladie dont ils ou leurs proches sont atteints tout en s’amusant.