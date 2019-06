GS1 accréditée par la Commission européenne comme organisme officiel pour l’attribution des identifiants UDI/IUD

Les standards mondiaux GS1 répondent ainsi aux critères de la Commission européenne pour aider les régulateurs de l'Union européenne à garantir la mise en œuvre du système UDI/IUD défini par le règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.



La règlementation UDI/IUD vise à fournir un cadre harmonisé au niveau mondial pour l'identification des dispositifs médicaux afin d'améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients et les processus opérationnels.



« Les standards internationaux GS1 sont largement m is en œuvre dans le monde et utilisés par tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement de soins de santé. Ils sont fondamentaux pour permettre une identification efficace des dispositifs médicaux, dès la conception du produit et pour toutes les étapes de son cycle de vie tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Renforc er la sécurité des patients est au cœur de la mission de GS1. C’est pour cela que GS1 s'est engagée à aider la Commission européenne, les fabricants et les autres parties prenantes du monde entier à mettre en œuvre le nouveau système UDI/UID européen », a déclaré Miguel Lopera, président de GS1.