GHT : le SIB confirme son savoir-faire

Basé sur une technologie éprouvée depuis plus de 10 ans, ce serveur d’identités est notamment accessible via la plateforme eDen, conçue pour justement répondre aux nouveaux enjeux territoriaux. Il centralise les flux patients produits par les membres du GHT sans modifier les infrastructures existantes, et permet d’actualiser les différentes bases de données en temps réel, en identifiant les actions à mettre en œuvre pour les faire converger. Une fois la convergence atteinte, il appuiera la cellule d’identitovigilance, en éditant par exemple des listes de travail au fil de l’eau, ou en effectuant des rapprochements automatisés pour garantir la pertinence technique de l’identifiant unique.La plateforme eDen dispose de plusieurs atouts pour accompagner la mise en œuvre d’un écosystème territorial communicant. Outre le serveur d’identités patient, qui peut être déployé en lien avec un référentiel régional ou national, elle centralise les annuaires professionnels et intègre un moteur de notifications automatisées. Les événements patients sont agrégés et structurés au sein d’un portail praticiens offrant une synthèse complète de la ligne de vie. Une présentation macroscopique navigable permet en outre de connaître en détails les épisodes ayant mené à la prise en charge du patient, tout en exposant l’ensemble de ses données administratives et médicales. Pensé pour renforcer la continuité des soins, ce portail va au-delà du seul GHT. Il est ainsi accessible par les médecins libéraux, qui peuvent initier un parcours de vie depuis leur cabinet. Ce service est complété par un portail patient, avec un coffre-fort où les usagers peuvent stocker leurs documents médicaux, mais aussi bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme la prise de rendez-vous en ligne. La grande force de la plateforme eDen ? Neutre et très évolutive, elle s’inscrit sans les modifier dans les architectures existantes, et peut être enrichie de briques additionnelles pour répondre à une grande variété de besoins, afin que chaque territoire puisse relever les enjeux qui lui sont propres.Plus d'informations : https://www.sib.fr Article publiée dans le numéro 39 d'Hospitalia, magazine à consulter en intégralité ici