GESTION DE CRISE : CRISALYDE DÉVOILE SA SOLUTION INTÉGRÉE

Selim Miled : Tout est parti d’un constat : anciens agents de la fonction publique, mes associés et moi-même avons tous géré des événements exceptionnels sur le terrain, en administration territoriale ou centrale. Nous avons constaté que la planification des établissements de santé leur permet rarement de s’adapter à la cinétique de l’événement le jour J. La crise est en effet généralement abordée sous le prisme documentaire, tandis que les intervenants, insuffisamment formés, ne capitalisent pas toujours sur leurs acquis. Aussi avons-nous souhaité mettre à profit notre expérience pour élaborer une solution intégrée, forfaitaire et opérationnelle, à la portée des établissements de santé.



En quoi consiste plus concrètement cette offre unique sur le marché ?

Notre service couvre tous les champs de la gestion de crise. Nos équipes commencent par évaluer l’existant et fournissent ensuite à l’établissement un corpus documentaire développé par nos experts, constitué de fiches déclinées en fonction des spécificités et du bassin de risques. Particularité de la solution Crisalyde, ces fiches, qui se présentent sous forme de check-lists, sont synthétiques et opérationnelles. Nous fournissons également à nos clients une application, Deefuze, qui leur permet d’alerter leurs collaborateurs en un clic et de gérer le rappel de personnels. Nous organisons par ailleurs, chaque année, deux sessions de formation et deux exercices pédagogiques, au contenu régulièrement actualisé.