Actu

France Médical Enchères, une plateforme d'enchères de matériel médical d'occasion

Rédigé par Rédaction le Mardi 25 Juin 2019 à 09:10 | Lu 150 fois

À l’heure où le contrôle des coûts devient crucial pour les établissements hospitaliers qui veulent préserver la qualité des soins dispensés tout en améliorant leur gestion, le lancement de la plateforme France Médical Enchères va permettre de lutter contre le gaspillage par une gestion efficace des petits matériels médicaux d’occasion. Ce système d’enchères basé sur une confrontation transparente entre l’offre et la demande donnera la possibilité aux établissements de santé publics et privés français d’accéder au marché international et d’obtenir le vrai prix du marché. France Médical Enchères est une joint-venture entre Medtrada SAS et British Médical Auctions Ltd.