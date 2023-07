France 2030 : lancement de deux Grands Défis pour développer et produire les dispositifs médicaux innovants de demain

Nouveaux matériaux et biomatériaux, biocompatibles, biodégradables, biorésorbables, actifs, afin d’améliorer la tolérance et la compatibilité des dispositifs médicaux

Innovations sur la fonction : délivrance ciblée, intégration de capteurs de mesures visant notamment une détection précoce des risques d’incident, personnalisation des paramétrages

Amélioration de la performance et de la sécurité sur le long terme : augmenter la résistance à l’usure, limiter la diffusion des produits de dégradation, aller vers des prothèses autonomes, indépendantes d’un apport d’énergie extérieur et qui garantissent de pouvoir intégrer les évolutions de logiciels, en maintenant un niveau de cybersécurité optimum.

Les dispositifs médicaux implantables ont un potentiel de risque élevé en raison de leur caractère invasif, de leur localisation et de leur durée de contact avec les patients. Voilà pourquoi, prothèses et dispositifs médicaux implantables font l‘objet d’avancées constantes pour toujours mieux répondre aux contraintes et besoins des patients. Ainsi, Le suivi régulier de la performance et de la tolérance de ces dispositifs s’inscrit aujourd’hui pleinement dans le parcours de soins des patients.Le grand défi « prothèses et implantables » vise à faire émerger des innovations de rupture autour de trois axes:Pour atteindre les objectifs fixés, la Direction générale des Entreprises a recruté un Pilote sur ces deux Grands Défis. En coordination avec l’Agence de l’Innovation en Santé mais également avec le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Pilote engagera des consultations avec l’ensemble des parties prenantes composant l’écosystème dès le mois de juillet en vue de proposer une feuille de route d’ici la fin d’année comprenant notamment les objectifs à horizon 5 ans, les principaux verrous technologiques à lever ainsi que les actions à mener.La structuration de cet écosystème prévue à travers ces deux Grands Défis s’articule avec les actions transversales prévues dans le cadre de France 2030 : des mesures portant sur la robotique seront annoncées dans les prochains jours.Roland LESCURE, ministre délégué chargé de l’Industrie (Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique), a déclaré : « La France dispose de formidables atouts en matière de robotique chirurgicale et de prothèses ou implants innovants : une recherche de pointe, un tissus industriel et entrepreneurial dynamique sans oublier des professionnels de santé toujours plus attentifs à l’amélioration de la prise en charge des patients. Dans ce contexte, ces deux Grands Défis ont donc deux missions très claires : contribuer concrètement à structurer ces filières et accélérer l’émergence des futurs champions français au niveau européen et mondial. »