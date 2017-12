Faire face aux enjeux communs de qualité et de sécurité relatifs aux dispositifs médicaux

Le 12 décembre dernier se tenaient les 5èmes Assises Winncare Services. Un rendez-vous qui regroupe chaque année les prestataires labellisés par la société Winncare pour leur engagement dans une démarche qualité et le respect d'un référentiel métier. Le programme de cette édition 2017 tournait autour des enjeux communs de qualité et de sécurité relatifs aux dispositifs médicaux, et plus particulièrement la mise en place du nouveau règlement européen, dont l'application sera rendue obligatoire au 26 mai 2020. L'occasion également de présenter des nouveautés produits, et plus généralement, les évolutions du système de santé.Plus d'informations : http://www.winncare.fr